منع الاعتكاف في 15 مسجدا في المغرب

قال بيان قالت صادر عن جماعة العدل والإحسان في المغرب ان “السلطات منعت الاعتكاف في كل من وجدة وبركان وزايو وتاوريرت ومداغ، وهو ما جعل المعتكفين ينظمون وقفات احتجاجية بهذه المدن”.

وعرفت السنوات القليلة الماضية حوادث مشابهة في عدد من المساجد بالمملكة، لمنع المنتسبين للجماعة من الاعتكاف خلال رمضان.

وتشترط وزارة الأوقاف المغربية الحصول على ترخيص مسبق منها، للاعتكاف في المساجد.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات المغربية، بخصوص هذا المنع.

ويقصد بالاعتكاف “مكوث المعتكف في مسجد للصلاة والذكر والدعاء وكذا تلاوة القرآن، خلال العشر الأواخر من شهر رمضان”.

وتعتبر السلطات الجماعة “محظورة”، فيما تقول “العدل والإحسان” إنها حصلت على ترخيص رسمي في الثمانينات.