منع التظاهر في اندونيسيا والمعارضة ترفض نتائج الانتخابات

حذرت السلطات الاندونيسية الخميس من التظاهر وذلك بعد رفض مرشح المعارضة للانتخابات الرئاسية برابوو سوبيانتو النتائج المؤقتة التي رجحت فوز الرئيس المنتهية ولايته جوكو ويدودو.

وحذر قائد الشرطة الوطنية تيتو كارنافيان من أن الانتخابات التي جرت الاربعاء "بسلاسة وبأمان" لا يجب ان تشوش عليها تظاهرات، تحت طائلة توقيف المخالفين.

وقال "في حالة أي تحرك غير قانوني او غير دستوري يهدد الاستقرار والامن العام" ستتخذ السلطات "اجراءات حازمة (..) ولن نتسامح معها".

'وأضاف "ادعو الجميع الى الامتناع عن المشاركة في تظاهرات سواء للتعبير عن الفرح او الغضب".

ومع أن النتائج الرسمية لن تعرف قبل 22 ايار/مايو، فان تقديرات ابرز مؤسسات استطلاع الاراء بناء على الفرز منحت ما بين 9 و11 نقطة تقدم للرئيس المنتهية ولايته.

وبدت شوارع جاكرتا هادئة الخميس بعد الاقتراع الضخم الاربعاء في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 260 مليون نسمة وهو أكبر بلد مسلم في العالم.

ولم يعلن الرئيس المنتهية ولايته الفوز داعيا أنصاره الى الصبر حتى اعلان النتائج.

وقال انه تلقى الخميس العديد من الاتصالات الهاتفية من قادة العالم لتهنئته وبلاده على سير الانتخابات.

في المقابل قال منافسه مساء الاربعاء أنه هو الذي فاز، مشيرا الى استطلاع بديل لم يوضح مصدره وأكد أنه سيكون الرئيس المقبل لاندونيسيا.

وأعلن مع مساعده الخميس ان "ساندياغو يونو وأنا نعلن الفوز بمنصبي الرئيس ونائب الرئيس".

