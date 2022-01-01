منع السفن الروسية من دخول موانىء أوكرانيا

تواصل العلاقات بين موسكو وكييف، التدهور، على خلفية الصراع في دونباس، حيث أصبح ساريا اعتبارا من اليوم السبت، القانون الذي اعتمده البرلمان الأوكراني والذي يقضي بمنع السفن الروسية من الوصول إلى الموانئ والمياه الداخلية لأوكرانيا،

وكان البرلمان الأوكراني قد اعتمد هذا القانون في 3 ديسمبر/ كانون الأول 2020، وتم نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي.

وبحسب نص القانون الأوكراني، يحظر على السفن التي ترفع علم "الدولة المعتدية" (كما يطلقون على روسيا في أوكرانيا) نقل الركاب والبضائع على الرحلات الدولية بين موانئ أوكرانيا النهرية.

وفرض القانون حظر مماثل، فيما يتعلق برحلات الشحن الساحلية في المياه الداخلية الأوكرانية.

بالإضافة إلى ذلك، يحظر القانون تسجيل السفن المملوكة للمواطنين الروس في السجل الحكومي للسفن في أوكرانيا.

يشار إلى أن الممرات المائية للأنهار الداخلية في أوكرانيا تشمل أنهارًا مثل نهر دنيستر والدانوب ودنيبر وغيرها.

يذكر أن العلاقات الروسية الأوكرانية كانت قد تدهورت بسبب النزاع المسلح في دونباس، حيث تتهم كييف موسكو بالتدخل في شؤونها الداخلية، وفي يناير 2015 أعلنتها "دولة معتدية"، ووقفت الدول الغربية في صف أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا.

وينفي الكرملين المزاعم الأوكرانية، مشددا على أن موسكو لا تشارك في الصراع الأوكراني الداخلي، وعلى النقيض فهي تأمل أن تتمكن كييف من تجاوز أزمتها السياسية والاقتصادية.