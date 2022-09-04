منع المجندات الأوكرانيات من مغادرة البلاد

قررت السلطات الأوكرانية منع المجندات من مغادرة البلاد بموجب الأحكام العرفية السائدة في ظل الحرب التي تشنها روسيا.

ونقلت وسائل إعلام عن المحامي في وزارة الدفاع الأوكرانية فلاديمير سميلكا قوله الاحد، انه "سيتم منع النساء المجندات بالخدمة العسكرية من مغادرة أوكرانيا".

واضاف سميلكا ان "القيود ذاتها تنطبق على النساء اللاتي يخضعن للخدمة العسكرية مثل الرجال، ولا يمكنهن السفر إلى الخارج أثناء الأحكام العرفية".

وهذا القرار سيصبح ساريا اعتبارا من بداية تشرين الاول/أكتوبر، وهو الموعد الذي سيصبح لزاما بعده على النساء ذوات المهن التسجيل في الجيش.

وقالت الدفاع الأوكرانية أنها ترغب بمواكبة معايير الناتو: "أولا وقبل كل شيء، هذا تمليه المساواة بين الجنسين. نظرا لأننا نقترب من معايير الناتو، فإننا نتحرك نحوها ليس فقط في التسلح، ولكن أيضا في التسجيل العسكري، على حد سواء بالنسبة للنساء والرجال".

نشرت وسائل الإعلام الأوكرانية في وقت سابق، بيانات مرسوم وزارة الدفاع في البلاد، والتي بموجبها يتعين على النساء في عدد من المهن التسجيل في الجيش اعتبارا من الاول من تشرين الثاني/أكتوبر.