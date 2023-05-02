منع رئيس بلدية اميركي مسلم من حضور حفل عيد الفطر بالبيت الابيض

منع جهاز الخدمة السرية الاميركي رئيس بلدية مسلم من حضور احتفال كان يقيمه البيت الابيض لمناسبة عيد الفطر، رغم انه تمت دعوته اليه رسميا، بحسب ما اكد العمدة والجهاز الاثنين.

وقبل نصف ساعة من وصوله إلى البيت الأبيض لحضور الحفل، كان رئيس بلدية بروسبكت بارك في ولاية نيوجيرسي محمد خير الله يتلقى اتصالا يفيد بأنه لن يسمح له بالدخول من قبل عملاء الخدمة السرية.

وقال خير الله (47 عاما) والذي يتحدر من اصول سورية، انه لم يتم توضيح سبب المنع خلال الاتصال، الامر الذي تركه "في حيرة وصدمة وخيبة أمل" على حد تعبيره.

واعتبر رئيس البلدية انه مستهدف بسبب هويته، علما انه سوري، أصبح مواطنا اميركيا العام 2000.

وتمت دعوة خير الله قبل أسبوعين كجزء من مجموعة من المسؤولين المنتخبين الأميركيين المسلمين في البلاد للاحتفال بعيد الفطر.

ومن جانبه، اكد أنتوني غوغليلمي المتحدث باسم الخدمة السرية في بيان منع خيرالله من حضور الحفل>

واعرب غوغليلمي في البيان عن اسف جهاز الخدمة السرية "لأي إزعاج قد يكون سببه ذلك"، لكنه احجم عن توضيح السبب، قائلا ان الجهاز لا يمكنه التعليق على عملياته الامنية في البيت الابيض.

وقال مجلس العلاقات الاميركية الاسلامية ان خيرالله ابلغ فرعه في نيوجيرسي بامر منعه من حضور الحدث.

وكان المجلس ابلغ رئيس البلدية عام 2019، بان اسمه يرد في مجموعة بيانات فحص الإرهابيين التي تضم مئات الآلاف من الأفراد.

وسبق ان سافر خيرالله الى بنغلاديش وسوريا ضمن فريق الجمعية الطبية السورية الأميركية ومؤسسة "وطن" للمساعدة الانسانية. وخضع عقب احدى الرحلات الى تحقيق في المطار لدى عودته حول علاقاته بمنظمات ارهابية.