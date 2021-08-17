منهن مراسلة الـ CNN: نساء افغانستان يعدن الى الحجاب

سخر المتابعون للاحداث والتطورات في افغانستان من مذيعة شبكة السي ان ان التي ارتدت الحجاب فور سقوط العاصمة كابول، فيما رصدت مراكز ومقرات فيها موظفات قد ارتدين الحجاب خاصة اثناء اجتماعهمن بقيادات طالبان.

مراسلة شبكة “سي إن إن”

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل ساخر صورة لمراسلة شبكة “سي إن إن” في أفغانستان بالحجاب، أثناء تغطيتها الإعلامية للوضع في محيط السفارة الأمريكية في كابل بعد سيطرة “طالبان” على المدينة..

وعلق الناشط المصري إبراهيم بسيوني: “اتحجبت عشان طالبان بس، أمال لو الفصل كله بقي هتلبس النقاب”.

اجتماع مع الطبيبات

كما بث الحساب الرسمي لحركة “طالبان” الأفغانية على موقع “تويتر”، مقطع فيديو يرصد جانبًا من اجتماع قيادة الحركة مع الطبيبات والممرضات بكابول.

وقال حساب الحركة: “وفد من المسؤولين في (طالبان) يلتقي بمجموعة من الطبيبات والممرضات بكابول، ويطمئنهن على ممارسة فعالياتهن وأنشطتهن الصحية في ضوء الأحكام الشرعية، دون الشعور بأي خوف أو قلق”.

وظهرت الممرضات والطبيبات الأفغانيات في الاجتماع مع قيادة حركة “طالبان” وهن يرتدين الحجاب، ويستمعن للتوجيهات من المتحدث مع الحركة.