من هو الطبيب الاردني الذي التقط معه بايدن سيلفي؟

حركة نادرة اقدم عليها الرئيس الاميركي جو بايدن خلال استقباله لوفد من المواطنين الذين لهم اصول اسلامية في البيت الابيض بمناسبة عيد الفطر حيث التقطت صورة سيلفي مع طبيب اردني مقيم في الولايات المتحدة الاميركية

الدكتور محمد الحجيري هو طبيب أردني يعمل في منصب رئيس قسم كهرباء القلب في مستشفى مانسفيلد العام بولاية أوهايو الأمريكية، حيث يوصف بانه من أبرز أطباء العصر الحديث من خلال إنجازاته الطبية التي باتت علامة معروفة على مستوى العالم كان صاحب السيلفي النادر مع جو بايدن

في تعليقه على صفحته على الفيس بوك يقول الدكتور محمد الحجيري، انه حضر الى جانب نحو 300 من اعضاء الجالية الاسلامية في اميركا حفل البيت الابيض بحضور بايدن ونائبته كاميلا هاريس

و قال: “قلت لبايدن بدي سيلفي والبيت الأبيض خلفي، فأخذ تلفوني وهو عمل السيلفي”.

وقال الحجيري معلقا على الصورة “مبارح عملو تلاوة قرآن في البيت الأبيض، كوفية فلسطينية، شعر عربي، عود، ثقافة عربية وإسلامية لأول مرة!”.

وفي تفاصيل الحفل قال بايدن ان هناك 3.5 مليون منكم في الولايات المتحدة” لهم اسهامات في المجتمع الأمريكي، سواء في الخدمة العسكرية والدبلوماسية أو السينما والطعام والملابس، وقال: “هناك مسلمون أمريكيون يخدمون في الكونغرس اليوم"

وأنهى بايدن الحدث بتحية تقليدية باللغة العربية خاصة بالمسلمين في أعيادهم وهي “عيد مبارك”.