مشاجرة الغردقة بسبب لحم الحمير.. اسعاد يونس تخرج عن صمتها (فيديوهات)

عبرت الفنانة والإعلامية المصرية، إسعاد يونس، عن استغرابها من الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام حول امتلاكها للفندق الذي شهد مشاجرة جماعية بين النزلاء في الغردقة.

ونفت يونس هذه الادعاءات بشكل قاطع، وطالبت بتوخي الحذر قبل نشر أي معلومة.

وجاء في تغريدة لإسعاد يونس على حسابها في موقع تويتر: "تردد اسمي في عدة أخبار تتعلق بمشاجرة حدثت في فندق ما بالغردقة، وأؤكد أنني لست صاحبة الفندق مكان المشاجرة وليس لدي أي معلومات عن الواقعة، وبالتالي لن أقاضي أحدا لا أعرف من هو، رجاء توخي الحقيقة قبل إطلاق أخبار على عواهنها، شكرا".

تردد إسمي في عدة اخبار تتعلق بمشاجرة حدثت في فندق ما بالغردقة، و أؤكد انني لست صاحبة الفندق مكان المشاجرة و ليس لدي اي معلومات عن الواقعة و بالتالي لن أقاضي احدا لا أعرف من هو، رجاء توخي الحقيقة قبل اطلاق اخبار علي عواهنها، شكرا. — isaad younis (@isaad) July 5, 2023

وتأتي هذه التصريحات ردًا على الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام حول امتلاك إسعاد يونس للفندق الذي شهدت فيه المشاجرة، والتي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "مشاجرة جماعية بفندق بالغردقة في مصر والسبب أكلوهم لحم الحمير".

وقد تسببت هذه الأخبار في انتشار الجدل والتكهنات حول دور إسعاد يونس في الموقف.

مشاجرة جماعية بفندق الغردقة

وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر مشاجرة عنيفة في أحد الفنادق بمدينة الغردقة في مصر، ما أثار حالة من الجدل بين الجمهور، وزُعم من قِبل بعض الأشخاص أن الفندق يعود ملكيته للفنانة المصرية إسعاد يونس.

شاهد : مشاجرة جماعية بفندق بالغردقة في مصر

والسبب أكلوهم لحم الحمير . pic.twitter.com/XAK8l9CkhK — الترند السعودي (@AlTrendAlsaudi) July 4, 2023

وتداولت هذه المقاطع تحت عنوان "مشاجرة جماعية بفندق الغردقة في مصر والسبب أكلوهم لحم الحمير".

وبالرغم من ذلك، قامت محافظة البحر الأحمر بنفي ما تم تداوله حول تقديم الفندق وجبات من لحم الحمير للنزلاء.

ضرب السياحة

وأكد المستشار الإعلامي للمحافظة في تصريحاته للصحف المحلية أن تلك الشائعة تم ترويجها عبر صفحات مشبوهة، بهدف ضرب قطاع السياحة في المنطقة.

وأشار المستشار إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم ممثلين من قطاعي السياحة والطب البيطري، بهدف التحقق من سلامة اللحوم المقدمة في الفندق، مبينا أنه تم التأكد من أن اللحوم المستخدمة في الفندق مستوردة من الهند وتتوافق مع المعايير الصحية وصالحة للاستهلاك البشري.



