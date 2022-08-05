من هو تيسير الجعبري الذي اغتاله الاحتلال الاسرائيلي؟

المعلومات عن تيسير الجعبري القائد في سرايا القدس، شحيحة جدا وما تيسر منها تفيد بأنه يبلغ من العمر 50 عاماً، تولى قيادة سرايا القدس الجناح العسكري في الجهاد الإسلامي شمال قطاع غزة، بالإضافة لتوليه المسؤولية خلفاً للشهيد بهاء أبو العطا الذي تم اغتياله عام 2019.

كما يمتلك عضويه في المجلس العسكري الأعلى للذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي منذ عام 2019

تصفه بعض الأوساط الفلسطينية بأنه الرجل الثاني في الذراع العسكرية للجهاد الإسلامي بعد رئيس الدائرة العسكرية أكرم العجوري المقيم في دمشق

تتهمه اسرائيل بانه اشرف على تنفيذ عملية استهداف بأحد الصواريخ الموجهة لجيب عسكري إسرائيلي شمالي القطاع، رداً على العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

تعرض الجعبري لمحاولتي اغتيال من قبل الاحتلال الإسرائيلي كانتا عامي 2012 و2014 خلال المواجهات التي اندلعت بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل في تلك الفترة إلا أنه نجا.

الشهيد تيسير الجعبري كان يعيش في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ومنذ عام 2007 تولى العديد من المناصب العليا في الجهاد الإسلامي، وكان مسؤول التنسيق ما بين حركتي الجهاد الإسلامي وحماس.

في ظل حالة من عدم الاستقرار الأمني الذي يشهده محيط قطاع غزة، أقدمت طائرات الاحتلال على تنفيذ عملية اغتيال الجعبري باستهداف شقة سكنية كان يتواجد بها داخل برج فلسطين في شارع الشهداء في حي الرمال وسط مدينة غزة مساء الجمعة الموافق 5/8/2022م.

في العدوان وفي حصيلة اولية سقط الى جانبه عددا من قادة سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الاسلامي وهم