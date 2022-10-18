من هو عضو حماس الذي اختطفه الموساد وحقق معه في ماليزيا؟

قالت مصادر اعلامية عبرية ان الشاب الذي اختطفه الموساد في العاصمة الماليزية كوالامبور والذي ينتمي الى حركة حماس هو عمر البلبيسي واشارت الى ان الجهاز الاستخباري الاسرائيلي حاول اخراجه الى خارج الاراضي الماليزية ، ولم تقدم حركة حماس اي تعقيب او تعليق عن القضية

وافادت التقارير العبرية ان عمر البلبيسي مبرمج من غزة قضى عامين في تركيا قبل ان ينتقل الى ماليزيا

وفي عملية البحث على موقع جوجل ظهر تصريح في صحيفة البيان نشر في العام 2017 لـ عمر البلبيسي مرشح لجائزة الإلسكو في مبادرة «مليون مبرمج عربي»، التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حيث وصف المشروع حينها بانه "بارقة أمل لنا في فلسطين في ظل البطالة وقلة فرص العمل، لأن البرمجة مجال لا يحده إطار جغرافي معين، وبإمكان المبرمج أن يلاحق تطورات الدول المتقدمة، والعمل عن بعد عبر الإنترنت في السوق الحرة والمجال المفتوح".

والاثنين كشفت مصادر اعلامية عبرية بنجاح السلطات الامنية الماليزية بتحرير فلسطينيا من غزة ينتمي الى حركة حماس اختطفه الموساد الإسرائيلي في كوالالمبور من دون الكشف عن هويته.

وكشفت قناة كان العبرية، مساء يوم الإثنين، "أن عملية الاختطاف جرت أواخر سبتمبر الماضي والموساد استعان لتنفيذها بعملاء ماليزيين" كان قد دربهم الجهاز الاسرائيلي بدولة اوربية الا ان المخابرات الماليزية نجحت في الوصول لمكان الخاطفين واعتقالهم وتحرير الناشط خلال 24 ساعة.

وادعت القناة الاسرائيلية ان جهاز الموساد حقق مع الناشط الفلسطيني عبر الفيديو من تل أبيب بشأن ارتباطه بكتائب القسام.