من هو قاتل المسلمين في اميركا؟ وهل طارد الشيعة؟

اعتقلت الشرطة الاميركية في مدينة “البوكيركي” بولاية نيومكسيكو محمد سيد (51عاما) افغاني الاصل للاشتباه بقتله 4 مسلمين في جريمة هزت الشارع المسلم في الولايات المتحدة ودفعت الرئيس جو بايدن للخروج للاستنكار والتنديد بها

4 ضحايا مسلمين في اميركا

واخضعت الشرطة في الولاية مئات المعلومات للتمحيص قبل ان تستدل على القاتل الذي تم اتهامه حتى الآن بقتل ضحيتين، وتقول الشرطة إنه المتهم الرئيسي في مقتل الضحيتين الأخريين.

ونقلت شبكة CNN عن عائلة المتهم في منزلها، إنه غادر قبل ساعة فقط من وصول المحققين لتطبيق مذكرة التفتيش في منزلهم، وأنه غادر ليقود إلى تكساس، وهذا هو المكان الذي احتجزته فيه الشرطة على بعد ساعة من هنا في سانتا روزا بنيو مكسيكو.

وقالت الابنة انه كان يخطط لنقل الأسرة إلى تكساس بسبب هذه الهجمات، كما قال أفراد الأسرة إنهم لا يعتقدون أن والدهم مسؤول عن جرائم القتل هذه، وفي وثائق المحكمة التي تم رفعها قال سيد للمحققين أيضًا إنه لم يكن متورطًا في جرائم القتل وفي الشبكة الاميركية

الا ان المحققين يقولون في الوقت الحالي إنهم يحاولون تحديد الدوافع وراء هذا الهجوم، ويعتقدون أن سيد على علاقة بكل جرائم القتل، ولكن في الوقت الحالي يتم اتهامه بجريمتي قتل فقط من أصل أربعة. كما يقولون إنهم يمتلكون أدلة قاطعة تربطه بجريمتين حتى الآن، وأنهم استحوذوا على عدد من الأسلحة داخل المنزل وفي سيارته كذلك.

قتيلان من باكستان

والسبت الماضي، أعلنت السلطات في ولاية نيومكسيكو أنها تحقّق في احتمال وجود رابط بين مقتل ثلاثة مسلمين هذا العام، ومقتل مسلم في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، وأطلقت الأحد دعوة إلى العامة لمساعدتها في حل القضية الغامضة. وجاء في بيان لشرطة “ألبوكيركي” السبت أنها عثرت على جثة قتيل رابع ليل الجمعة السبت، ولم تحدد الشرطة هويته، لكنها قالت إنه في العشرينيات ومسلم “متحدّر من جنوب آسيا”.

وبين هؤلاء الضحايا باكستانيان كان أحدهما يبلغ 27 عاما عندما عثر على جثته في الأول من أغسطس/ آب الجاري، والآخر في الحادية والأربعين عندما عثر على جثته في 26 يوليو/ تموز الماضي وكلاهما من باكستان ويترددان على نفس المسجد. وتتعلق الحالة الثالثة بمقتل محمد أحمدي (62 عاما)، وهو مسلم من أصول جنوب آسيوية، في نوفمبر الماضي.

وأكدت الشرطة أن المحققين يدققون في ما إذا كانت جرائم القتل هذه مرتبطة بمقتل رجل أفغاني في السابع من نوفمبر 2021 أمام شركة يديرها مع شقيقه في المدينة.

هل طارد محمد سيد الشيعة؟



وزعمت منصات إخبارية أمريكية، من بينها “نيوزويك” أن محمد سيد، وهو مسلم سني، كان يستهدف الشيعة في نوع من الصراع الشخصي، ولكن الشرطة لم تؤكد هذه المزاعم.

وقال المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الإسلامية- الأمريكية (كير) إنه منزعج من المؤشرات التي تشير إلى أنها جريمة كراهية محتملة.

وقال:” إذا كان هذا صحيحاً، فهذا غير مقبول تماماً، ونشجع السلطات على توجيه أي اتهامات مناسبة بارتكاب جريمة كراهية”.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن المحققين اكتشفوا أدلة على أن سيد ربما عرف، ايضاً، العديد من الضحايا بطريقة ما.

المسلمون في الباكيركي يفرون الى الامان

وطلب نائب قائد شرطة ألباكيركي، كايل هارتسوك، من الجمهور في إفادة بجامعة نيو مكسيكو، الإبلاغ عن سيارة "فولكس فاغن جيتا" رمادية أو فضية يعتقد أنّها متورطة في عمليات القتل.

وكانت الشرطة قد أعلنت عن مكأفاة قدرها 30 ألف دولار للحصول على معلومات بشأن السيارة.

قال المتحدث باسم المركز الإسلامي في نيو مكسيكو، طاهر جاوبا، حيث كان الضحايا الأربعة يؤدون الصلاة، إنّ عمليات القتل الـ3 الأخيرة وقعت قرب جامعة نيو مكسيكو، وقد غادر بعض الطلاب الباكستانيين البلدة بحثاً عن الأمان.

وفي أثناء الإفادة، أوصت الشرطة الطلاب القلقين بحمل رذاذ الفلفل في الحرم الجامعي، لكنها قالت إنّ اليقظة والانتباه هما أفضل دفاع.

ادلة تدين محمد سيد

وقالت الشرطة إن عمليتي القتل اللتين اتُّهم بهما سيد تم ربطهما ببعضهما بناء على أغلفة الأعيرة النارية التي تم العثور عليها في موقعي القتل، وتم العثور على السلاح المستخدم في الحادثين في منزله في وقت لاحق.

وذكرت الشرطة أن المحققين كانوا يستعدون لتفتيش منزل سيد في جنوب شرق ألباكيركي يوم الاثنين، عندما غادر المنزل في السيارة التي حددها المحققون للجمهور في اليوم السابق على أنها “سيارة محل اهتمام”.

وقالت الشرطة في بيان إنه بالإضافة إلى ضبط أسلحة نارية متعددة في منزل المشتبه به، اكتشف المحققون “أدلة تُظهر أن الجاني يعرف الضحايا إلى حد ما، وربما أدى خلاف شخصي إلى إطلاق النار عليهم”.

بايدن يستنكر الهجمات ضد المسلمين

من جهته استنكر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، جرائم قتل أربعة مسلمين في ولاية نيومكسيكو، وأعرب في تغريدة عن “غضبه وحزنه إزاء الجرائم المروعة التي قُتل فيها أربعة رجال مسلمين في ألبوكيركي”.

وكتب: "أشعر بالغضب والحزن بسبب القتل المروع لأربعة رجال مسلمين في ألبوكيرك. بينما ننتظر تحقيقا كاملا، أرسل دعواتي لأسر الضحايا، وإدارتي تقف بقوة إلى جانب الجالية المسلمة. لا مكان لهذه الهجمات البغيضة في أميركا".