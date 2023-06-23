من هو يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر؟

اعلن يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر التي كانت حتى اليوم السبت القوة الضاربة للجيش الروسي والتي مهدت الطريق له لتحقيق تقدم كبير في الحرب ضد القوات الاوكرانية ودول الناتو التي تدعمها تمرده على روسيا ودعا الى توزيع السلاح فيما اتخذت موسكو مجموعة من الاجراءات منها فرض الاحكام العرفية ونشر المدرعات في الشوارع ودعت الى محاكمة بريغوجين.

من هو يفغيني بريغوجين؟

يفغيني فيكتوروفيتش بريغوجين من مواليد 1 يونيو 1961 في لينينغراد ب‍روسيا

رجل أعمال روسي ويعتبر من المقربين للرئيس فلاديمير بوتين.

أطلق عليه لقب «طباخ بوتين» بسبب المطاعم وشركات المأكولات التي استضافت بوتين مع شخصيات اجنبية رفيعة المستوى.

يمتلك شبكة من الشركات

متهم بمحاولة التاثير على انتخابات اميركا عام 2016 وانتصار دونالد ترامب

يواجه بريغوجين وشركاته وشركاؤه عقوبات اقتصادية واتهامات جنائية في الولايات المتحدة والعديد من دول العالم

حياته الخاصة

تخرج من مدرسة داخلية لألعاب القوى في عام 1977

شارك في التزلج الريفي على الثلج.

كان والده وزوج أمه من أصل روسي يهودي، في حين أن والدته من أصل روسي عرقي.

في 29 نوفمبر 1979، حكم عليع بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة السرقة (في لينينغراد).

في 1981 حُكم عليه بالسجن 12 سنة بتهم السرقة والاحتيال وتوريط المراهقين في الجريمة.

في عام 1990، بعد إطلاق سراحه، قام هو ورفيقه بإنشاء شبكة لبيع النقانق.

شركته، كونكورد للطعام، حصلت على مئات الملايين من العقود الحكومية لإطعام أطفال المدارس والعاملين الحكوميين.

في عام 2012 حصل على عقد لتوريد وجبات إلى الجيش الروسي بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي على مدى عام واحد.

كما انه يمتلك 20 قمرا صناعيا يعملون بأنظمة الاستشعار عن بعد لصالح شركته.

متهم بممارسات تجارية فاسدة. والحصول على ثروة بشكل غير قانوني بأكثر من مليار روبل.

عمله مع فاغنر