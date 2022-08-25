من هي الاميرة عبير ابنة الملك عبدالله التي نعتها السعودية؟

نعى الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس الاميرة عبير بنت عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود بن جلوي آل سعود

وقال في بيان صحفي انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة عبير بنت عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الجمعة الموافق 28 / 1 / 1444هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

والاميرة عبير هي ابنة الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز وزوجة الامير فهد بن تركي الثاني بن عبدالعزيز آل سعود، اولادهما وقد أنجبت منه الأمير عبد العزيز والأميرة نورة، الأميرة الجوهرة، والأميرة سارة.

وهي السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية

اطلقت الأميرة عبير بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود مبادرات الشراكة المجتمعية بالدول العربية لتؤكد وفق تصريحها بانها "تسير على خطى والدها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود (يرحمه الله) في رغبتها للمساهمة في تنمية المجتمعات العربية والعمل لصالحها عبر تعزيز روح الشراكة والتآلف بين المجتمعات العربية والاسلامية بعضها بعضا"

اما اشقاءها فهم :

الأمراء الذكور

الأمير متعب الأول آل سعود.

الأمير خالد آل سعود.

الأمير متعب الثاني آل سعود.

الأمير عبدالعزيز آل سعود.

الأمير فيصل آل سعود.

الأمير مشعل آل سعود.

الأمير تركي آل سعود.

الأمير منصور آل سعود.

الأمير محمد آل سعود.

الأمير ماجد آل سعود.

الأمير مشهور آل سعود.

الأمير سعد آل سعود.

الأمير بدر آل سعود.

الأمير سلطان آل سعود.

الأمير بندر آل سعود.

الأمير سعود آل سعود.

الأميرات

فهدة آل سعود.

نوف آل سعود.

علياء آل سعود.

عادلة آل سعود.

صيتة آل سعود.

نورة آل سعود .

عبير آل سعود.

سارة آل سعود.

هيفاء آل سعود.

بسمة آل سعود.

عريب آل سعود.

الهنوف آل سعود.

مضاوى آل سعود.

سحاب آل سعود.

نايفة آل سعود.

سحر آل سعود.

مها آل سعود.

هلا آل سعود.

جواهر آل سعود.

ريما آل سعود.

ونشطت في المجالات التنموية والمجتمعية خاصة في قطاع التعليم