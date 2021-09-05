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مهاجر أفغاني ينفذ عملية طعن في برلين

منشور 05 أيلول / سبتمبر 2021 - 11:40
عناصر من الشرطة الألمانية
عناصر من الشرطة الألمانية

نفذ مهاجر أفغاني عملية طعن وسط العاصمة الألمانية برلين، تسببت بإصابة شخصين، بحسب ما أعلنت الشرطة الألمانية.

وأكدت شرطة برلين في بيان أصدرته اليوم الأحد أن الحادث وقع أمس إذ طعن المهاجر البالغ من العمر 29 عاما عدة مرات امرأة في سن 58 عاما عندما كانت تقوم بأعمال بستنة في منطقة فيلمسدورف وألحق بها جروحا خطيرة في العنق.

ثم أصاب المهاجم بجرح خطير في العنق رجلا في سن 66 عاما هرع لمساعدة المرأة.

وأكدت الشرطة أن منفذ العملية أوقف في موقع الحادث، وتبين أنه يقيم في البلاد منذ عام 2016 ويعاني من مشاكل نفسية قد يكون لها دور في جريمته.

في الوقت نفسه، أشارت الشرطة إلى أن تحقيقا واسع النطاق أطلق بهدف التأكد من احتمال وجود دعاوى إسلامية وراء الهجوم.

ومن المقرر أن يمثل الجانب أمام قاضي تحقيق اليوم لإصدار حكم بشأن تمديد فترة اعتقاله.

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