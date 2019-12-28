مواجهات بمحيط مطار طرابلس وطيران حفتر يقصف مدينة الزاوية

اندلعت المعارك في محيط المطار بعدما شنت قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا هجوما على غربمتها قوات الحكومة حفتر ضربة جوية على اهداف في مدينة الزاوية غرب البلاد.

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية السبت، شنها هجوما كاسحا على مسلحي خليفة حفتر المدعومين بمرتزقة أجانب في محور الرملة بمحيط مطار طرابلس الدولي جنوبي العاصمة.

وقالت في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب إنها تمكنت خلال الهجوم من السيطرة على عدة مبان كانت تتحصن بها المليشيات بعد أن دمرت دبابتين وآلية مسلحة.

ويأتي الهجوم بعد وقت من إعلان قوات الحكومة الليبية شن طيران تابع لخليفة حفتر ضربة جوية استهدفت معهد الهندسة التطبيقية بمدينة الزاوية (غرب).

و”الزاوية” ضمن عدة مدن أعلنت حالة النفير العام لمواجهة قوات حفتر، الذي يقود هجوما على العاصمة طرابلس، منذ أشهر، محاولا السيطرة عليها.

وتعد هذه الضربة الخامسة للطيران الداعم لحفتر التي تغير على أهداف بمدينة الزاوية خلال ثلاثة أيام.

وشهدت مدينة الزاوية الجمعة مظاهرات شعبية تنديدا واحتجاجا على قصف الطيران التابع لمليشيا خليفة حفتر، الخميس، للمدينة ما أسفر عن سقوط قتلى وجرجى.

والخميس، أعلن مستشفى الزاوية التعليمي مقتل مدنيين اثنين وإصابة 8 آخرين جراء القصف الذي استهدف المدينة من قبل طيران حفتر.

و”الزاوية” ضمن عدة مدن أعلنت حالة النفير العام لمواجهة قوات حفتر، الذي يقود هجوما على العاصمة طرابلس، منذ أشهر، محاولا السيطرة عليها.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، ومحيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها، وسط تنديد دولي واسع، وفشل متكرر لحفتر، ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى حل سياسي للأزمة.

