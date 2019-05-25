مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان غربي نابلس

أصيب أربعة فلسطينيين، فجر السبت، بالاختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوة عسكرية إسرائيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال مراد اشتوي، منسق لجان المقاومة الشعبية في بلدة كفر قدوم غربي نابلس ، إن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوة عسكرية إسرائيلية، وعدد من الشبان فجرا، عقب اقتحام البلدة وتفتيش عددا من منازلها.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم الرصاص المطاطي قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل كبير، مما أدى لإصابة أربعة مواطنين بحالات اختناق بينهم مسن ومريض، تم معالجتهم ميدانيا.

وأوضح أن القوات داهمت عددا من منازل البلدة دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وعادة ما يقتحم الجيش الإسرائيلي البلدات والمدن الفلسطينية صباحا بزعم البحث عن مطلوبين.