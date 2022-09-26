مواجهات في الاقصى والمستوطنين يستأنفون اقتحاماتهم بحماية الجيش

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي عدد من الفلسطينيين داخل باحات المسجد الأقصى فيما اقدمت على حماية مئات المستوطنين قامو بتدنيس المسجد الاقصى في سياق الاحتفالات بالاعياد اليهودية وحذرت السلطة الفلسطينية من تبعات التجاوزات الاسرائيلية

واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والمرابطين في المسجد الاقصى واعتقلت السلطات 5 فلسطينيين بزعم إلقائهم الحجارة.

وبدأ اقتحام المستوطنين الساعة السابعة صباحًا بالتزامن مع انتشار مكثف للشرطة الإسرائيلية، وتواجد لعدد كبير من المرابطين الفلسطينيين داخل المسجد الأقصى

اصبح الفلسطيني عندما يستمع الى خطابات القادة الممتلئة بلغة التهديد والوعيد للاحتلال يرتفع عنده مستوى الادرينالين بل اكثر من ذلك باعتبارها انتصار، لكن عندما نشاهد مثل هذه المشاهد القادمة من المسجد الاقصى نعلم مدى زيف قيادتنا وعدم جديتهم باتخاذ خطوات جادة للتحرير او حماية مقدساتنا. pic.twitter.com/Ak2K63WV9V — 𝐃𝐫-𝐌𝐨𝐡𝐚𝐦𝐦𝐞𝐝 𝐁𝐚𝐬𝐡𝐢𝐫 (@DrMohamedBashir) September 26, 2022

ويستانف المستوطنين عملية تدنيس الاقصى بين الساعة 1:30 – 2:30 ضهراً.

من جهتها أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاثنين، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه باحات المسجد الأقصى المبارك، مؤكدة أن هذه الاقتحامات ستؤدي إلى انفجار الأوضاع بمزيد من التوتر والعنف.

جماعة ال51 محافظة إيرانية لن يحرك فيكم هذا الفيديو شيئاً....والله#الاقصى_يستغيث pic.twitter.com/W1moM88oIl — ramia al ibrahim - راميا الابراهيم (@ramiaalibrahim) September 26, 2022

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن اقتحام الاحتلال ومستوطنيه للمسجد الأقصى يأتي في إطار التصعيد الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، محملًا إسرائيل تداعيات التصعيد الخطير بحق الأقصى.

وازدادت التوترات في القدس في بداية عيد ما يسمى "راس السنة العبرية"، حيث رفعت الشرطة الاسرائيلية مستوى التأهب على أعلى مستوى مع تعزيز المئات من عناصرها