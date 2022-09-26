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مواجهات في الاقصى والمستوطنين يستأنفون اقتحاماتهم بحماية الجيش

منشور 26 أيلول / سبتمبر 2022 - 09:29
ويستانف المستوطنين عملية تدنيس الاقصى بين الساعة 1:30 – 2:30 ضهراً.
ويستانف المستوطنين عملية تدنيس الاقصى بين الساعة 1:30 – 2:30 ضهراً.

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي عدد من الفلسطينيين داخل باحات المسجد الأقصى فيما اقدمت على حماية مئات المستوطنين قامو بتدنيس المسجد الاقصى في سياق الاحتفالات بالاعياد اليهودية وحذرت السلطة الفلسطينية من تبعات التجاوزات الاسرائيلية 

واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والمرابطين في المسجد الاقصى واعتقلت السلطات 5 فلسطينيين بزعم إلقائهم الحجارة.

وبدأ اقتحام المستوطنين الساعة السابعة صباحًا بالتزامن مع انتشار مكثف للشرطة الإسرائيلية، وتواجد لعدد كبير من المرابطين الفلسطينيين داخل المسجد الأقصى 

 

 

ويستانف المستوطنين عملية تدنيس الاقصى بين الساعة 1:30 – 2:30 ضهراً.

من جهتها أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاثنين، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه باحات المسجد الأقصى المبارك، مؤكدة أن هذه الاقتحامات ستؤدي إلى انفجار الأوضاع بمزيد من التوتر والعنف.

 

 

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن اقتحام الاحتلال ومستوطنيه للمسجد الأقصى يأتي في إطار التصعيد الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، محملًا إسرائيل تداعيات التصعيد الخطير بحق الأقصى.

 وازدادت التوترات في القدس في بداية عيد ما يسمى "راس السنة العبرية"، حيث رفعت الشرطة الاسرائيلية مستوى التأهب على أعلى مستوى مع تعزيز المئات من عناصرها


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