مواجهة بحرية يونانية تركية مسلحة في بحر ايجة

اعلنت مصادر اعلامية تركية عن اشتباكات مسلحة بين خفر السواحل اليونانية وسفينة تركية في بحر ايجة في واقعة من شانها اذكاء التوتر بين البلدين اللدودين

اشتباكات بحرية في ايجة

ونقلت وكالة انباء "الأناضول" التركية الرسمية بأن وحدات خفر السواحل اليونانية أطلقت النار باتجاه سفينة تركية ترفع علم جزر القمر، كانت تبحر في المياه الدولية قبالة جزيرة بوزكادا في بحر إيحه.

ويذكر أن الرئيس أردوغان هدد اليونان قبل أيام بشأن التجاوزات اليونانية والجزر البحرية الحدودية قال فيها “قد نأتي فجأة ذات ليلة” .

ونقلت الوكالة عن بيان نشرته قيادة خفر السواحل التركي، "أطلق زورقان تابعان للجانب اليوناني نيران مضايقة على السفينة "Anatolian" المخصصة لرحلات رو ـ رو التجارية أثناء إبحارها في المياه الدولية على بعد 11 ميلا بحريا عن جزيرة "بوزجا أدا"، عند الساعة 13.27 بالتوقيت المحلي (10.27 تغ)"

واضاف البيان انه ولدى وصول زورقين لخفر السواحل التركي، غادر الزورقان اليونانيان المنطقة على وجه السرعة.

وأشار البيان إلى عدم وقوع قتلى أو جرحى بين طاقم السفينة المكون من 18 فردا (6 مصريين، و4 صوماليين، و5 أذربيجانيين، و3 أتراك)، جراء النيران التي أطلقتها الوحدات اليونانية متجاهلة قواعد القانون الدولي.

مسيرة تركية ترصد انتهاكات يونانية

واليوم السبت اعلنت انقرة ان طائرة مسيّرة تابعة لها رصدت قيام خفر السواحل اليوناني بوضع مهاجرين غير نظاميين في قارب مطاطي ودفعهم نحو المياه الإقليمية التركية.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان أنه تم ابلاغ خفر السواحل التركي على الفور، وإنقاذ المهاجرين، قبالة شواطئ مدينة بودروم في ولاية موغلا. ونشرت الوزارة عبر حسابها على تويتر المشاهد الملتقطة عبر المُسيرة.

Milli Savunma Bakanlığı: "Ege'de Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi." pic.twitter.com/aD9t7PNPPT — Sabah Gazetesi (@Sabah) September 10, 2022

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