موجة أوميكرون في لبنان بدأت بالتحول الى تسونامي

قال لبنان السبت، ان موجة الإصابات بمتحور أوميكرون في البلاد بدأت بالتحول الى تسونامي، مؤكدا في الوقت نفسه ان الوضع في المستشفيات لا يزال مستقرا.

وفي تغريدة باللغة الإنجليزية عبر حسابه على تويتر قال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض إن "موجة (إصابات) متحور أوميكرون التي بدأت قبل ثلاثة أسابيع في لبنان تتحول إلى تسونامي".

وأضاف: "لا يزال الوضع في المستشفيات ووحدات العناية المركزة مستقرا، ويتم العمل على تعزيز القدرة الاستيعابية"، دون تفاصيل أكثر.

ويشهد لبنان مؤخرا ارتفاعا كبيرا في عدد المصابين بكورونا، لا سيما منذ إعلان وزارة الصحة في 9 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تسجيل أول إصابتين بمتحور أوميكرون في البلاد لدى مسافرين قادمين من قارة إفريقيا.‎

والسبت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 17 وفاة و7547 إصابة بكورونا، ما رفع إجمالي الوفيات إلى 9267 من بين مصابين يقدرون بـ 769 ألفا و400.

فيما بلغ مجموع المتعافين من كورونا 675 ألفا و859 شخصا، دون أن تشير الوزارة إلى أرقام محددة عن إحصائيات "أوميكرون".

وابتداء من الاثنين المقبل، تشترط الحكومة على العاملين في القطاعات العامة تلقي اللقاح المضاد لكورونا، أو إخضاعهم للفحص المخبري "PCR" مرتين في الأسبوع.

وبحسب أرقام وزارة الصحة، بلغت نسبة من تلقوا جرعة واحدة من اللقاح نحو 45 بالمئة من مجموع سكان البلاد (حوالي 6 ملايين)، فيما تم تطعيم نحو 37 بالمئة بجرعتين، وقرابة 17 بالمئة بثلاث جرعات.

ومنتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حذر رئيس لجنة الصحة البرلمانية عاصم عراجي، في مقابلة مع الأناضول، من دخول لبنان بموجة جديدة من تفشي وباء كورونا في ظل عجز المستشفيات عن رفع جهوزيتها بسبب الصعوبات المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ أكثر من عامين.