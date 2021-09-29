موجة تحرش جنسي في السعودية والسلطات تتحرك

تحركت السلطات السعودية بشكل مكثف وسريع لتوقيف عدد من المتهمين بعد ان اوردت فيديوهات مصورة مواطنين يقومون بعمليات بتحرش جنسي وقالت مصادر سعودية انه تم توثيق عمليات الاعتقال

اعتقال 5 مواطنين

وقالت وكالة الانباء السعودية انه وعلى اثر انتشار مقاطع فيديو بعمليات تحرش جنسي تحركت السلطات الامنية واعتقلت 5 مواطنين تحرشوا بمجموعة من الفتيات كن داخل مركبة

ظهر في فيديو متداول نشره حساب "سناب الداخلية: التابع لوزارة الداخلية، مجموعة من الشبان الذي يعترضون طريق سيارة في داخلها فتيات يحتفلن بالعيد الوطني السعودي، وحاول أحدهم فتح الباب الخلفي، إلا أنه فشل في ذلك.

بالسعودية شخص لابس كمامة و التصوير اي كلام و مهزوز و يرتكب جريمة تحرش



ثاني يوم تم القبض



بأمريكا شخص متهم بقتل خطيبته له صور واضحة جداً مختفي من ١٠ ايام ولا زال البحث مستمر https://t.co/rKCbcHTxW7



شهادة حق امكانيات الأجهزة الأمنية في السعودية جبارة و من الأقوى في العالم 🇸🇦💪🏼 pic.twitter.com/FDofwpd7DQ — 🇺🇸♊️🇸🇦أسامة (@Sam1_2025) September 26, 2021

وكشف متحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة أنه بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تم تحديد هوية الجناة والقبض عليهم، وهم 5 مواطنين في العقد الثاني من العمر.

توثيق عمليات الاعتقال

وكان حساب الأمن العام السعودي نشر فيديو عبر حسابه في تويتر، يوم أمس، يوثق آخر عمليات التوقيف التي نفذها، وكان بينها 4 جرائم تحرش.

وفي حادثة أخرى، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة القبض على مقيم من الجنسية المصرية في العقد الرابع من العمر، لارتكابه جريمة التحرش بالنساء في عدد من الأماكن العامة بمحافظة جدة وتوثيق ذلك.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد توعدت باتخاذ إجراءات صارمة بعد تداول مقاطع فيديو أظهرت حالات تحرش تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني السعودي.

ردود افعال



وغردت سارة "البنات صغار ، مراهقات ، طايشات ، صغيرات عقل ، لكن انتم يا اهلهن وينكم عنهن عارفين مثل هاليوم وش يصير كل سنة تخلونهن يطلعن ليه !".

وكتب مغرد " يجب على الدولة إدراج مادة قانونية تجرم المتبرجة وتكون ضمن أنظمة مكافحة التحرش غير هذا الحل لن تختفي ظاهرة التحرش ما دامت الساقطة لها الحرية في التعري " .

وكتب مغرد آخر "اي بنت راحت تجمعات شباب وهي بكامل زينتها ولوحدها وسفور تستاهل اللي يحصل معها! لانها هي تبحث عن هالاشياء…خير! عارفه نوعيات الشباب هناك! وعارفه انهم همج!! تروحين ليش؟ ضاقت بك الاماكن تزاحمينهم؟ بصراحه تستاهلين واتمنى انك تربيتي ..".

تحرش بالنساء حسبي الله عليهم #السعوديه_هي_دار_لنا_91 pic.twitter.com/HEkNVdFvQi — مقاطع كومدي بدون حقوق (@yaseen054000) September 23, 2021