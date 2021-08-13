موجة قيظ قياسية تجتاح المغرب والحرارة تلامس الـ 50 درجة

يشهد المغرب اعتبارا من الجمعة، موحة قيظ قياسية تمتد حتى الاثنين المقبل، ويتوقع ان تلامس فيها الحرارة الخمسين درجة.

وقالت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة تحذيرية اوردتها وكالة الأنباء الرسمية أنه من المرتقب تسجيل درجات حرارة عليا تراوح بين 46 و49 درجة، بالمحافظات الوسطى والجنوبية.

وقال رئيس مصلحة التواصل بالمديرية الحسين يوعابد لوكالة انباء الاناضول إن موجة الحر ناجمة عن تحرك كتل هوائية ساخنة من الصحراء الكبرى، وبالخصوص من شمال موريتانيا ومالي في اتجاه المناطق الجنوبية والداخلية للمغرب.

وأضاف "سجلنا في 10 يوليو (تموز) الماضي درجة حرارة قصوى بلغت 49.6 بمحافظة سيدي سليمان (وسط)، وهي الأعلى بالمملكة منذ 1995 التي سجلت 49 درجة".

وأوضح أن نسبة الاحترار خلال السنوات الـ10 الماضية ارتفعت بواقع 0.33 درجة، وهو أعلى من المعدل العالمي البالغ 0.17 درجة.

وأردف أن "هناك عاملين يفسران زيادة الاحترار، الأول مرتبط بما يسمى التغايرية الطبيعية للمناخ، إذ أصبح من المعتاد أن تشهد البلاد موجات حر كل صيف بفعل الكتل الهوائية الصاعدة من الجنوب".

وأكمل أن العامل الثاني "مرتبط بالظواهر القصوى الناجمة عن التغيرات المناخية، والتي تسفر عن موجات حر قياسية تؤدي إلى نشوب حرائق وأمطار قياسية".