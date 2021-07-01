موجة وشيكة لفيروس كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية الخميس من احتمال وصول موجة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى أوروبا، مؤكدة أن تراجع عدد الإصابات في المنطقة قد انتهى الآن.

وحذر المدير الإقليمي لأوروبا في منظمة الصحة العالمية، هانز كلوج، من أن "التراجع لمدة 10 أسابيع في عدد حالات الإصابة بـ كوفيد-19 في 53 دولة في المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية قد انتهى".

وقال: "في الأسبوع الماضي، ارتفع عدد الحالات بنسبة 10% مدفوعة بزيادة الاختلاط والسفر والتجمعات وتخفيف القيود الاجتماعية"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

سلالة دلتا مصدر قلق



وتابع كلوج، أن الزيادة في عدد الحالات تأتي على خلفية "وضع سريع التطور"، بالنظر إلى سلالة دلتا الجديدة التي وصفتها منظمة الصحة العالمية في مايو بأنها مصدر قلق مختلف.

وحذر كلوج من أن الملايين لا يزالون غير محصنين في أوروبا، مع توفير الحماية ضد متغير دلتا، في الغالب، من خلال الحصول على جرعتين من لقاحات كوفيد المعروضة.

وكرر كلوج ما أظهرته البيانات بالفعل، أن متغير دلتا أكثر قابلية للانتقال من متغير ألفا (الذي كان في حد ذاته أكثر قابلية للانتقال من السلالات السابقة).

دلتا تتفوق على ألفا

وقال كلوج: "دلتا تتفوق على ألفا بسرعة كبيرة ... وهي تترجم بالفعل إلى زيادة في حالات دخول المستشفيات والوفيات". وأضاف أن متغير دلتا سيكون هو المهيمن في المنطقة الأوروبية بحلول أغسطس، في حين أن اللقاحات لم تكن لتلحق بها.

وأوضح أن 63% من الأوروبيين لا يزالون ينتظرون الجرعة الأولى من لقاحات كوفيد-19 المعتمدة في المنطقة، بينما من المرجح أن يتم رفع القيود المفروضة على الحياة العامة بحلول الشهر المقبل.

وقال كلوج إن هناك 3 عوامل متواجدة الآن تدعم ضرورة التحذير من موجة جديدة من فيروس كورونا، وهي: متغيرات جديدة، وعجز في التطعيمات وزيادة الاختلاط الاجتماعي.

ودعا الجمهور إلى أخذ اللقاح كلما أمكن، مشيراً إلى أن "اللقاحات فعالة ضد متغير دلتا. ليست جرعة واحدة بل جرعتين".