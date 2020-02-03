موراليس يريد العودة الى بوليفيا والترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

أعرب الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس في مقابلة من منفاه في الأرجنتين نشرت الأحد عن رغبته بالعودة إلى وطنه والترشّح لانتخابات مجلس الشيوخ التي ستجرى في أيار/مايو المقبل.

وفرّ موراليس من البلاد في كانون الأول/ديسمبر بعد أن تخلّى الجيش عنه وسط احتجاجات عنيفة حول إعادة انتخابه لولاية رئاسية رابعة.

وأبدى موراليس الذي يعيش الآن في الأرجنتين رغبة بالعودة الى وطنه، رغم ان هناك تحقيقات بحقه بتهم عدة منها التحريض والارهاب.

وتولى موراليس، أول رئيس لبوليفيا من السكان الأصليين، السلطة لنحو 14 عاما، لكنه مُنع الآن من الترشح للرئاسة في انتخابات ايار/مايو.

وكشف موراليس في مقابلة مع صحيفة لاتيرسيرا التشيلية انه في الليلة التي غادر فيها بوليفيا متوجها الى المكسيك لم يكن بحوزته سوى حقيبة فيها بعض الملابس وبعض الطعام ومن ألفين الى ثلاثة آلاف دولار.

وقال ان استبداله بالرئيسة الانتقالية جانين آنيز يرقى الى ان يكون انقلابا.

وأضاف “ما خسرناه في الانقلاب سنستعيده في 3 ايار/مايو بالديمقراطية”.

وأشار الى انه سيترشح لمقعد في مجلس الشيوخ، معتبرا نفسه “ضحية للامبراطورية الامريكية”.

وقال انه يود العودة الى الوطن على الرغم من التحقيقات التي فتحت بحقه بعد نشر تسجيل صوتي يدعو فيه مناصريه الى مهاجمة المدن وقطع طرق الامداد خلال فترة الاحتجاجات.

وأضاف موراليس “نحن نعمل على تقييم هذا الأمر. من ذا الذي لا يمكن ان يرغب في العودة؟” مشددا “أنا متأكد من أن الشعب البوليفي يطلب مني العودة”.

وأفاد مصدر قضائي أنّ القاضي ارماندو زيبالوس أمر باعتقال باتريسيا هيرموزا الرئيسة السابقة لحكومة موراليس.

واعتقلت هيرموزا الجمعة بتهم التحريض على الفتنة والإرهاب وتمويل الإرهاب.

والثلاثاء الماضي، عاد الى بوليفيا المرشّح الرئاسي لحزب موراليس “الحركة من أجل الاشتراكية”، وزير الاقتصاد السابق لويس آرس، حيث تم اصدار مذكرة استدعاء بحقه على الفور.

وآرس متهم بخرق واجباته الوظيفية والاحتيال خلال توليه منصبه الوزراي. (أ ف ب)