موسكو: أنانية الغرب قد تخرج الوضع في ليبيا عن السيطرة

شدد النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن الوضع في ليبيا قد يخرج عن السيطرة بسبب أنانية الغرب والتناقضات الليبية الداخلية.

وقال ديمتري بوليانسكي، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إنه "بسبب التناقضات الليبية المستمرة وأنانية زملائنا الغربيين، فإن الوضع في ليبيا يهدد بالخروج عن السيطرة".

موضحا: "نؤكد مرة أخرى أنه لا بديل عن التسوية برعاية الأمم المتحدة في الواقع الليبي".

وتابع أنه "في هذا الصدد، نؤكد مرة أخرى أنه لا بديل عن التسوية برعاية الأمم المتحدة في ليبيا. وتم تكليف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بلعب دور وسيط رئيسي في هذا الصدد، ومع ذلك فقد تم "قطع رأس" هذا الهيكل لفترة طويلة".

وأكد أن البعثة الأممية "لا يمكنها أن تؤدي بشكل كامل أهم الوظائف الموكلة إليها لمواكبة الحوار الوطني بدون قائد".

ولفت إلى أن الرئيس الفعلي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز وهي المستشار الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الليبية "لا تخضع للمساءلة أمام مجلس الأمن، وتتأخر بشكل مصطنع ، على الرغم من التأكيدات أن هذا تدبير مؤقت".