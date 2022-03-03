موسكو: العلاقات مع الغرب لن تعود كما كانت

اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن "الناتو" وضع موسكو أمام خيار صعب في كيفية الرد على أعمال كييف وتزويدها بالأسلحة.

واشار ريابكوف في مقابلة على قناة RBC، إلى أن العلاقات القديمة بين روسيا والغرب لن تعود كما كانت.

وقال الدبلوماسي الروسي: "لكن لن تكون هناك عودة إلى الماضي، الغرب نفسه دمر بنية العلاقات والأمن التي كانت موجودة قبل أحداث الفترة الأخيرة".وأضاف قائلا: "ليس لدي شك في أن روسيا ودول الغرب، بالاعتماد على الفطرة السليمة، ستكون قادرة على البدء في التحرك نحو شيء جديد".وتابع قائلا: "إن الأزمة في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة هي نتيجة مباشرة لمسار واشنطن غير المسؤول".

وأضاف أن مسؤولية الغرب حول أوكرانيا، هي مسؤولية جماعية، والناتو وضعنا أمام خيار صعب لكيفية الرد على أعمال كييف وتزويدها بالأسلحة.