موسكو: انسحاب واشنطن من أفغانستان يجب ألا يتحول لتمركز بآسيا الوسطى

قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان، زامير كابولوف، إنه “لا ينبغي أن تتحول عملية انسحاب القوات الأمريكية، إلى إعادة تمركز جديد في دول آسيا الوسطى”.

جاء ذلك في تصريحات صحافية أدلى بها كابولوف، الجمعة، لوكالة أنباء “ريا” الروسية، حول مستجدات الوضع في أفغانستان.

وأكد كابولوف على ضرورة حل الأزمة الحالية في أفغانستان عبر تشكيل حكومة ائتلافية جديدة، تراعي مشاركة ممثلين عن أكبر القوى السياسية والعرقية.

وأشار كابولوف إلى أهمية عدم تحول عملية انسحاب القوات الأمريكية المقرر بحلول سبتمبر/أيلول المقبل، إلى إعادة انتشار جديدة في دول آسيا الوسطى، مشدداً على قدرة الأفغان على حل مشاكلهم بأنفسهم دون تدخل خارجي.

وأعرب كابولوف عن أمله في أن تبدأ عملية التفاوض بين أطراف الصراع في أفغانستان في أقرب فرصة، ما سيمهد الطريق لتحسن الأوضاع العامة في البلاد.

وتصاعد مستوى العنف في أفغانستان، منذ مطلع مايو/أيار الماضي، مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية بأمر من الرئيس جو بايدن في أبريل/نيسان، المقرر اكتماله بحلول 11 سبتمبر المقبل. (الأناضول)