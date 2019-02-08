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موسكو تطالب واشنطن بتدمير أنظمتها الصاروخية في رومانيا

موسكو تطالب واشنطن بتدمير أنظمتها الصاروخية في رومانيا
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