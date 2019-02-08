موسكو تطالب واشنطن بتدمير أنظمتها الصاروخية في رومانيا

وزارة الدفاع الروسية قالت إنها سلمت ملحقا عسكريا أمريكيا مطالبها

طالبت روسيا الولايات المتحدة الأمريكية بتدمر أنظمة الدفاع الصاروخية (إم.كيه-41) التي نشرتها في رومانيا، كشرط للعودة إلى الالتزام بمعاهدة نووية من حقبة الحرب الباردة.



وقالت وزارة الدفاع الروسية الخميس، إن على واشنطن تدمير طائراتها المسيرة الهجومية للسبب ذاته، مضيفة في بيان لها أنها استدعت الملحق العسكري بالسفارة الأمريكية لتسلميه مذكرة تتضمن مطالب موسكو.



وعلقت روسيا اتفاقية القوى النووية متوسطة المدى خلال مطلع الأسبوع، بعد أن أعلنت واشنطن أنها ستنسحب خلال ستة أشهر، ما لم تنه روسيا ما وصفته بـ"انتهاكات للمعاهدة"، وهو ما تنفيه موسكو .

رويترز