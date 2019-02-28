موسكو تطرح مشروع قرار أممي بديل حول فنزويلا

دعت موسكو في مشروعها لقرار مجلس الأمن الدولي حول الأزمة الفنزويلية لحل هذه الأزمة على أيدي الفنزويليين أنفسهم عبر الحوار بعيدا عن التدخل العسكري.

وأعربت الوثيقة التي أعدتها البعثة الروسية إلى الأمم المتحدة، عن "القلق إزاء التهديدات باستخدام القوة بهدف النيل من وحدة أراضي فنزويلا واستقلالها السياسي".

كما يشدّد المشروع الروسي على "ضرورة الاحترام التام للمبادئ الإنسانية والحياد وعدم الانحياز والاستقلال في توفير مساعدات إنسانية"، ويحث مجلس الأمن على الاعتراف بـ"الدور الرئيسي للحكومة الفنزويلية في تنظيم وتنسيق ومساندة وتنفيذ جهود ومبادرات المعونة الدولية على أراضيها الوطنية"، مطالبا بأن يتم إدخال المساعدات بموافقة كاراكاس وبناء على طلبها فقط".

وتقترح موسكو على مجلس الأمن دعوة طرفي النزاع في فنزويلا لإيجاد حل سياسي سلمي لمشاكل البلاد وقفا لأحكام الدستور.

وتوقع مصدر دبلوماسي أممي أن يطرح المشروع الروسي على التصويت خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم الخميس بعد التصويت على مشروع القرار الذي تقدمت به واشنطن ودعت فيه لإجراء انتخابات رئاسية جديدة في البلاد تحت إشراف دولي وفتح الأبواب أمام إدخال مساعدات إلى أراضي فنزويلا لإنهاء "الأزمة الإنسانية" هناك.

وكالات