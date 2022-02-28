موسكو تفتح ممر آمن لسكان كييف واوكرانيا تجند عملاء في روسيا

أبلغت وزارة الدفاع الروسية سكان العاصمة الأوكرانية كييف بإمكانية مغادرة المدينة عبر ممر آمن، فيما حذرت موسكو عن محاولات الاستخبارات الاوكرانية تجنيد عملاء ومقاتلين اوكرانيين في روسيا

ممر آمن لسكان كييف

وقالت الدفاع الروسية في بيان نشره المتحدث باسمها إغور كوناشينكوف، إنه "بإمكان كافة المدنيين في العاصمة كييف الخروج من المدينة بسلك طريق كييف-فاسيلكوف" باتجاه الجنوب، مشيرة إلى أن "هذه الطريق مفتوحة وآمنة". ونفى كوناشينكوف مزاعم أن مجموعات من "المخربين الروس" تعمل في كييف وأن المدينة نفسها محاصرة.

وقال إن حقيقة الوضع في كييف تتمثل في أن المدينة باتت تحت سطوة "عصابات مسلحة من اللصوص والقوميين المتطرفين الذين حصلوا على أسلحة نتيجة قرار السلطات الإجرامي بتوزيعها دون حسيب ولا رقيب، على السكان.

موسكو تحذر من عمليات للمخابرات الاوكرانية

الى ذلك أفاد جهاز الأمن الفدرالي الروسي بأن أعدادا متزايدة من المواطنين الأوكرانيين يبلغون عن محاولات من قبل الاستخبارات الأوكرانية لتجنيد الرعايا الأوكرانيين في روسيا.

وأوضح جهاز الأمن الاتحادي الروسي في العاصمة موسكو أن هذه المحاولات تحاول استخدام الأوكرانيين في عمليات تجسس وتخريب داخل روسيا. ودعا الأمن الفدرالي الروسي إلى الإبلاغ عن الاتصالات بالأشخاص الذين يمكن أن تستخدمهم الاستخبارات الأوكرانية للقيام بأنشطة ضد أمن روسيا.

وقال جهاز الأمن الفدرالي الروسي: "نلفت الانتباه إلى أن نقل المعلومات أو جمعها، بناء على تعليمات من الاستخبارات الأجنبية أو أشخاص يعملون لمصلحتها، لاستخدامها ضد أمن الاتحاد الروسي يشكل جريمة بموجب المادة 276 من القانون الجنائي لروسيا (التجسس)، ويعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما.. ويعفى الشخص في الوقت نفسه من المسؤولية الجنائية عن ارتكاب الجريمة المحددة، إذا أخطر طواعية السلطات وفي الوقت المناسب، أو ساهم بطريقة أخرى في منع المزيد من الإضرار بمصالح الاتحاد الروسي".