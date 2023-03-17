موسكو تكرم طاقم سو 27 وتطلق طائراتها فوق القواعد الاميركية

كرم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قادة مقاتلات سو-27 الحربية الروسية ، فيما استدعت الولايات المتحدة السفير الروسي في واشنطن، واكدت انها ستواصل التحليق في البحر الاسود مشيرة الى ان الطائرات الروسية تحلق فوق القواعد الاميركية في سورية بصورة خطيرة

تكريم طاقم سو 27

كرم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اثنين من قادة مقاتلات سو-27 الحربية الروسية االتي نجحت في اعتراض مسيرة أمريكية فوق البحر الأسود ومنعتها من انتهاك الحدود الروسية ، وافادت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن وزير الدفاع الروسي شويغو منح "وسام الدولة" لطياري المقاتلة سو-27، الذين منعوا الطائرة الأمريكية المسيرة "MQ-9 Reaper"، من انتهاك منطقة العمليات الخاصة.

استدعاء السفير الروسي

ومساء الثلاثاء استدعت الولايات المتحدة السفير الروسي لدى في واشنطن أناتولي أنطونوف، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية سقوط مسيّرة أمريكية MQ-9 تواجدت بالقرب من أجواء القرم في البحر الأسود، واشارت الى ان مقاتلتين روسيتين أقلعتا لاعتراضها، حيث سقطت بعد فقدانها ارتفاعها.

طائرات مسلحة روسية فوق القواعد الاميركية

وفي وقت سابق قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، إن الطيران الأمريكي سيستمر في التحليق فوق البحر الأسود رغم الحادث المشار اليه ، وقال "نطير في هذه المنطقة منذ نحو عام وسنواصل ذلك ولسنا بحاجة إلى إذن من روسيا للتحليق فوق المياه الدولية.

في الفيديو الذي رفع الجيش الأميركي السرية عنه وصورته كاميرا المسيرة، وهي من طراز "MQ-9"، تظهر مقاتلة روسية من طراز سوخوي- 27 وهي تتوجه صوب الطائرة الاميركية وتقترب منها كثيرا ثم تسكب الوقود عليها، ثم ارتطمت بمروحيتها.

واكد الجيش الأميركي إنه اتخذ قرارا باسقاط المسيرة في البحر بعد قيام المقاتلة الروسية بسكب الوقود عليها، في ما بدا انه يستهدف تعمية اجهزتها البصرية وابعادها عن المنطقة.

والثلاثاء، قالت القيادة الأوروبية في القوات الأميركية في بيان ان المقاتلة الروسية قامت باعتراض المسيرة بطريقة "غير مهنية وغير امنة" قبالة شبه جزيرة القرم الاوكرانية التي ضمتها روسيا عام 2014.

ووصف البيان الحادث بانه يشكل نمطا لسلوكيات خطيرة يقوم بها الطيارون الروس فوق البحر الاسود والأجواء الدولية، مضيفا ان مثل هذه الاعمال العدائية من الخطورة بحيث قد ينجم عنها سوء تقدير وتصعيد غير مقصود.

غير ان وزارة الدفاع الروسية نفت التسبب بسقوط المسيرة الاميركية، مؤكدة انها تحطمت بعد فقدانها ارتفاعها في الجو.

طائرات روسية فوق القواعد الاميركية

ووصف الجنرال مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية أن تحليق الطائرات الهجومية الروسية المسلحة فوق القواعد الأمريكية في سوريا تأتي في سياق "استفزاز" الأمريكيين. وقال المسؤول الاميركي في استنطاق امام الكونغرس "إنهم يحلقون فوق قواعدنا بطائراتهم المدججة بالأسلحة ويحاولون بذلك خلق استفزاز لنا".

هذا وقد وصف الجنرال مثل هذه التصرفات التي يقوم بها الطيارون الروس بأنها "غير آمنة وغير احترافية."