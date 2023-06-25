موسكو تكشف سر وساطة لوكاشينكو في تمرد "فاغنر"

كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن السبب وراء اقتراح الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، للوساطة في قضية "فاغنر".

وأوضح بيسكوف أن لوكاشينكو كان على معرفة شخصية بزعيم مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، لمدة تقارب 20 عامًا، وقد كانت هذه مبادرته الشخصية وتم الاتفاق عليها مع الرئيس بوتين.

في يوم السبت، وصف بيسكوف هذا اليوم بأنه صعب ومليء بالأحداث المأساوية، وامتنع عن الرد على سؤال حول مشاركة حاكم مقاطعة تولا، أليكسي ديومين، في عملية التفاوض، مؤكدًا أنه لا يمكنه الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وتم إحباط التمرد المسلح في روسيا يوم السبت، حيث أعلن زعيم مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، عن عودة قواته إلى مواقعها ووقف تسفيرها.

وفي رسالة صوتية على تلغرام، أكد بريغوجين أن العودة إلى المواقع تمت من أجل وقف نزيف الدماء.

وجرت محادثات بين الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وبريغوجين، حيث وافق الأخير على مقترح لوقف تحركات مجموعة "فاغنر" على الأراضي الروسية واتخاذ إجراءات إضافية لخفض التصعيد.

وأعلن حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف، أن قافلة تضم آليات ومقاتلين من مجموعة "فاغنر" قد غادرت المقاطعة في وقت متأخر من ليلة السبت وتوجهت إلى إلى معسكراتها الميدانية

