موسكو تنذر اميركا والناتو من عرقلة عملياتها في اوكرانيا

ارسلت موسكو تحذيرا شديد اللهجة لحلف شمال الاطلسي (الناتو) والولايات المتحدة برد سلبي في حال عرقلتا عمليتها العسكرية في اوكرانيا، وذكرت بتحذيرات سابقة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهذا الشأن.

روسيا سترد على الناتو واميركا

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن موسكو سترد «سلبياً» على أي محاولات تقوم بها أي دولة للتدخل في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بعد قليل من اعلان مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس - جرينفيلد بأنه لن يتم نشر قوات أميركية في أوكرانيا، ولكن دولاً أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) قد تقرر أنها ترغب في نشر قوات داخل أوكرانيا.

بوتين: رد لم تواجهو بتاريخكم

وكان بوتين حذر من أن موسكو سترد فوراً على أي محاولة من الخارج لعرقلة عمليتها في أوكرانيا، وقال: «سيكون فورياً وسوف يؤدي إلى نتائج لم تواجهوها أبداً في تاريخكم».

تحذير الاتحاد الاوربي

وفي سياق متصل، كانت موسكو قد حذرت من أن عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالنفط الروسي ربما تدفعها إلى إغلاق خط أنابيب غاز إلى أوروبا. ولا يزال التكتل، الذي يعتمد على روسيا في 40 في المائة من احتياجاته من الغاز، منقسماً حول كيفية معالجة قضية الطاقة.

روسيا تدعو للضغط على كييف

كذلك أعلن بيسكوف عن اعتقاد الكرملين بأن مهمة الجميع حول العالم الآن الضغط على كييف، حتى تصبح أكثر قابلية للتفاوض، بغرض أن تكون المحادثات بناءة. وردا على سؤال بشأن وقف إطلاق النار، صرح المتحدث باسم الكرملين أن موسكو لا تنظر في موضوع وقف إطلاق النار أثناء المفاوضات بينها وبين كييف.

ووصف بيسكوف ما يتردد في وسائل الإعلام عن "عدم وجود ممرات إنسانية" بأنه كذب وافتراء. وقال: "إن كل الادعاءات بتطويق المدن، وعدم السماح للمدنيين بالخروج هو كذب بين. لقد فتحنا ممرات إنسانية لخروج السكان من المدن الأوكرانية، إلا أن القوميين لا يسمحون لهم بالخروج".