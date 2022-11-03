موسكو: سنجري تقييما شاملا قبل تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية

قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن عودة موسكو لاتفاقية تصدير الحبوب عبر الممر المائي من الموانىء الاوكرانية، لا تعني بالضرورة تمديد الاتفاق الذي تنتهي مهلته نهاية الشهر الجاري.

وأشار بيسكوف، إلى أن روسيا، لم تقرر حتى اللحظة تمديد الاتفاقية، مبينا أنه قبل تمديدها، سيتم العمل على اجراء تقييم شامل لها.

وأشاد بيسكوف، بجهود أنقرة في تأمين الضمانات التي قدمتها أوكرانيا، بعدم استخدام الممر الإنساني لأهداف عسكرية، منوها إلى أن موسكو قبلت تلك الضمانات.

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية، بيانا يوم أمس، أعلنت فيه استئناف العمل باتفاقية نقل الحبوب، منوهة إلى أن الضمانات التي حصلت عليها موسكو في الوقت الحالي تبدو كافية.

وأشار بيان "الدفاع الروسية"، إلى أن الجانب الأوكراني أعلن رسميا أن الممر الإنساني البحري لن يستخدم إلا وفقا لبنود مبادرة البحر الأسود

وأوضح البيان، أن روسيا قامت في وقت سابق، بإخطار الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بتعليق موسكو لوقف تنفيذ اتفاقية نقل الحبوب، بعد قيام أوكرانيا في 29 أكتوبر، هجوما ضد سفن الأسطول الروسي في البحر الأسود والسفن المدنية.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، أن روسيا وافقت، على استئناف عمليات تصدير الحبوب، وأن الممر المائي، يعمل بشكل جيد، وأنه تم نقل موضوع تصدير الحبوب والأسمدة لمرحلة جديدة جيدة.

يشار إلى أن روسيا، أعلنت تعليقها للعمل باتفاقية تصدير الحبوب، بعد تعرض أسطولها في البحر الأسود، لهجمات أوكرانية عبر الطائرات المسيرة.