موسكو: سيطرة الجيش السوري على الحدود مع العراق يحد من تهدديدات داعش

مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن استعادة دمشق لسيطرتها على الحدود السورية العراقية سيساهم في الحد من تهديدات تنظيم داعش.

وقال نيبينزيا في حديثه لوكالة "نوفوستي" الروسية: "إننا مقتنعون أيضا بأن استعادة دمشق السيطرة على الجزء كله من الحدود السورية العراقية ستساعد في القضاء الكامل على التهديد المتأتي من تنظيم داعش بمساعدة الأعمال المنسقة للقوات المسلحة السورية والعراقية".

وأشار إلى أنه قد تم تنظيم هذه التنسيق في إطار عمل المركز الرباعي في بغداد.

وفي تعليقه على قرار السلطات الأمريكية حول سحب قواتها من سوريا قال: "إن سحب الوحدات الأجنبية، المتواجدة في الأراضي السورية دون موافقة السلطات السورية الشرعية، هو خطوة في الاتجاه الصحيح".

كما قال نيبينزيا إن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا سيساعد في تسوية الوضع حول مخيم الركبان لللاجئين السوريين.

وأضاف: "سيسمح انسحاب الوحدات الأمريكية، بالإضافة إلى استعادة القوانين الدولية وسيادة سوريا، بالمضي قدما إلى الأمام في بعض الاتجاهات، وقبل كل شيء – وقد أشرنا إلى ذلك أكثر من مرة - في حل المأزق حول مخيم الركبان لللاجئين".

وتابع أن إزالة الاحتلال عن المناطق حول التنف وانتقالها إلى سيطرة الحكومة سيجعلان ممكنا إيصال المساعدة الإنسانية إلى المخيم المذكور دون عواقب، وتوطين سكانه الراغبين في العودة إلى أماكن إقامتهم الدائمة".