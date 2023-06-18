موعدان لعيد الاضحى في العراق !

يبدو ان العراقيين سيكون لديهم عيدان للاضحى هذا العام بعدما اعلن ديوان الوقف السني الاحد، ان يوم الاربعاء 28 حزيران/يونيو المقبل سيكون اول ايام العيد، بخلاف المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني الذي حدد موعده يوم الخميس.

وقال ديوان الوقف السني في بيان ان رؤية هلال شهر ذي الحجة قد ثبتت بالوجهين الشرعي والفلكي لدى لجنة تحديد اوائل الاشهر الهجرية التابعة للديوان، وبناء على ذلك، يكون يوم غد الاثنين هو غرة شهر ذي الحجة.

واستنادا الى ذلك، يكون يوم الاربعاء 28 حزيران/يونيو 2023 هو اول ايام عيد الاضحى المبارك، بحسب البيان.

أعلنَ مكتبُ سماحة #السيد_السيستاني (دام ظلّه) في النجف الأشرف أن يوم غدٍ الإثنين هو المكمّل لشهر ذي القعدة الحرام ويوم الثلاثاء الموافق (20 /6 / 2023 م) هو الأول من شهر ذي الحجة الحرام لعام 1444 للهجرة pic.twitter.com/gnU8HH3CQz — قناة الفرات - Alforat TV (@alforat_tv) June 18, 2023

وعلى صعيده، اعلن المرجع الديني الشيعي الاعلى في العراق علي السيستاني ان يوم غد الاثنين هو المكمل لشهر ذي القعدة ويوم الثلاثاء هو الأول من شهر ذي الحجة، ما يعني ان عيد الاضحى سيكون يوم الخميس 29 حزيران/يونيو.

اعلان ثبوت الرؤية الشرعية#ديوان_الوقف_السني pic.twitter.com/wGO2iIHI5x — ديوان الوقف السني العراقي (@SunniaffairsIq) June 18, 2023

وكان نفس الاختلاف في المواعيد قد حصل بالنسبة لعيد الفطر الماضي، حينما أعلن مكتب السيستاني ان يوم السبت 22 نيسان/ابريل هو اول ايام عيد الفطر، فيما حدد ديوان الوقف والمجمع الفقهي ودار الإفتاء العراقية، واوقاف اقليم كردستان يوم الجمعة الذي يسبقه كأول أيام عيد الفطر.

ويرجع الاختلاف في المواعيد الى الاراء الفقهية التي يتبناها كل طرف، حيث ان المرجع الأعلى للشيعة علي السيستاني يعتمد على رؤية الاهلة بالعين المجردة فيما يتساهل السنة ويجيزون استخدام الوسائل الحديثة كالتلسكوبات.

وكانت السعودية ودول عربية عدة اعلنت الاحد، ان يوم غد الاثنين هو غرة شهر ذي الحجة، وبحيث يكون يوم الاربعاء 28 حزيران/يونيو هو يوم عيد الاضحى.