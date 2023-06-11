موعد وقفة عرفة وعيد الأضحى لعام 2023

أعلن مركز الفلك الدولي عن تاريخ وقفة عرفة وعيد الأضحى للعام 2023، مرجحا أن يكون يوم الأربعاء، الموافق للـ28 من يونيو/حزيران، هو أول أيام عيد الأضحى في غالبية الدول الإسلامية.

ووفقًا للبيان الصادر عن المركز، سيتم تحري هلال شهر ذي الحجة في معظم دول العالم الإسلامي يوم الأحد، الموافق للـ18 من يونيو/حزيران 2023م، وذلك وفقًا للتقويم الهجري الموافق لـ29 ذو القعدة 1444 هـ. قد يكون من الصعب رؤية الهلال باستخدام التلسكوب في وسط وغرب العالم الإسلامي في ذلك اليوم.

ومن المتوقع أن يكون يوم الإثنين الموافق للـ19 من يونيو/حزيران هو أول أيام شهر ذي الحجة في العديد من الدول، في حين يكون يوم الثلاثاء الموافق للـ27 من يونيو/حزيران هو يوم وقفة عرفة، والأربعاء الموافق للـ28 من يونيو/حزيران هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وبالنسبة للمدن العربية والإسلامية، فإن الهلال سيغيب بعد غروب الشمس بوقت محدد:



في جاكرتا، سيغيب القمر بعد 07 دقائق من غروب الشمس، وعمره سيكون 6.5 ساعة.



وفي أبو ظبي، سيغيب القمر بعد 29 دقيقة من غروب الشمس، وعمره سيكون 12.4 ساعة.



ومن الممكن رؤية الهلال في الرياض وعمان والقدس والقاهرة والرباط باستخدام التلسكوب، حيث سيغيب القمر في الرياض بعد 31 دقيقة من غروب الشمس، وعمره سيكون 13 ساعة.



أما في عمان والقدس، فسيغيب القمر بعد 37 دقيقة من غروب الشمس، وعمره سيكون 13.8 ساعة.



وفي القاهرة، سيغيب القمر بعد 36 دقيقة من غروب الشمس، وعمره سيكون 14 ساعة.



وأخيرًا، في الرباط، سيغيب القمر بعد 44 دقيقة من غروب الشمس، وعمره سيكون 16.2 ساعة.



يجب ملاحظة أن رؤية الهلال ستكون صعبة في المناطق الشرقية والوسطى، وستتطلب سماءً صافية جدًا لتمكن الرؤية.

وأشار المركز إلى أنه يجب فهم معاني الأرقام المذكورة. فمثلاً، أقل مدة يمكن رؤية الهلال بالعين المجردة هي 29 دقيقة، أما أقل عمر يمكن رؤية الهلال به بالعين المجردة فهو 15 ساعة و33 دقيقة.

ومع ذلك، لا يكفي أن يكون مكث الهلال وعمره يتجاوزان هذه القيم لضمان رؤيته، حيث أن رؤية الهلال تتأثر بعوامل أخرى مثل زاوية انحرافه عن الشمس وموقعه بالنسبة للأفق ووقت رصده.



