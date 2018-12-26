مقاتلتان حربيتان اسرائيليتان

ذكر موقع ynet الإسرائيلي، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية، قامت بغارة على دمشق الليلة الماضية، بعد وصول طائرة نقل عسكرية إيرانية إلى العاصمة السورية.

وقال الموقع، إن الجيش الإسرائيلي، حاول هذه المرة وكما في المرات السابقة، التصدي لمحاولة نقل الأسلحة الإيرانية الحديثة إلى حزب الله عبر سوريا.

وأكد الموقع الإسرائيلي، أن الحديث يدور عن طائرة نقل من طراز "بوينغ 747" تابعة لشركة طيران Air Qeshm، المرتبطة بحرس الثورة الإسلامية.

وأضاف الموقع، أن الطائرة أقلعت من مطار طهران الدولي إلى مطار "الإمام الخميني" الدولي ومن هناك إلى مطار دمشق الدولي، حيث هبطت في الساعة الثامنة إلا ربع مساء.

وأقلعت الطائرة الإيرانية عائدة إلى بلادها في الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا بالتوقيت المحلي، أي أنها بقيت على الارض أقل من 4 ساعات، وقبل مغادرة الطائرة مطار دمشق بقليل، قامت الطائرات الحربية الإسرائيلية بالغارة.

وحسب الموقع، وصلت قبل هبوط الطائرة الإيرانية بقليل، طائرة عسكرية روسية من طراز "تو-154" إلى قاعدة حميميم قرب اللاذقية.