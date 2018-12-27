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موقع عبري: 250 ألف "اسرائيلي" تأثروا بالغارة الصاروخية السورية

موقع عبري: 250 ألف "اسرائيلي" تأثروا بالغارة الصاروخية السورية
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