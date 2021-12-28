موقف مثير بين امرأة ورجل دين إيراني في إيران

راج مقطع فيديو ظهر فيه أحد رجال الدين (الملالي) في مدينة قم، وهو يعتدي بالضرب على امرأة بسبب الحجاب.

ويبدو أن رجل الدين كان ينصح السيدة بخصوص الطريقة المثلى للبس الحجاب، ثم ضربها بعصاه على رأسها، فردت عليه بدهس عمامته التي سقطت على الأرض أثناء هروبه من المكان، الذي ضج بالمارة، في واقعة مثيرة أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية.

والملا هو فقيه مسلم عند بعض الطوائف الإسلامية، وتستخدم الكلمة بشكل شائع في دول إسلامية مثل العراق والكويت وإيران وتركيا وباكستان وأفغانستان، وشبه القارة الهندية، وآسيا الوسطى، حيث يكون الملا خريج مدرسة دينية إسلامية ويطلق على رجل دين محلي أو على إمام مسجد.