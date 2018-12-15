مولفاني بمنصب كبير موظفي البيت الأبيض

ميك مولفاني

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مدير الميزانية في البيت الأبيض، ميك مولفاني، سيتولى منصب كبير موظفي البيت الأبيض بالوكالة، خلفا لجون كيلي.

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر" أمس الخميس: "قام ميك بعمل رائع وهو في الإدارة"، مضيفا: "أتطلع إلى العمل معه في هذا المنصب الجديد، بينما نستمر في جعل أمريكا عظيمة مجددا".

وأشار إلى أن "جون كيلي سوف يبقى بمنصبه حتى نهاية العام. إنه وطني كبير، وأنا أريد أن أشكره شخصيا على الخدمات التي قدمها".

وترامب الذي تواجه رئاسته الكثير من الاضطرابات والمشاكل القضائية، كان قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر أن كيلي، الجنرال السابق في المارينز، سيغادر منصبه كرئيس إدارة البيت الأبيض.

وكيلي هو الأخير في سلسلة من كبار مساعدي ترامب الذين تركوا العمل تباعا في البيت الأبيض الذي تعصف به المشاكل، وهو وافق على البقاء حتى 2 يناير لتجنب ترك الرئيس ترامب في وقت حساس.