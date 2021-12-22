مولود جديد كل 15 ثانية في مصر

كشفت آخر إحصائية أن عدد سكان في مصر يزيد بمعدل مولود جديد كل 15 ثانية، وفق خالد ماهر، رئيس الإدارة المركزية للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب الإحصائية، فإن 4 أطفال يولدون كل دقيقة، و254 طفلا كل ساعة، و6096 طفلا كل يوم، و42672 طفلا كل أسبوع، و182880 طفلا كل شهر، و2225040 طفلا كل سنة.

وبين المسؤول أن نسبة المرأة المعيلة فى مصر وصلت إلى 18.2%، وهناك مرأة معلية تتمركز فى الريف والوجه القبلى بنسبة 25.6%، وفي الوجه البحري تصل النسبة إلى 29%.

وذكر أن إنفاق الأسرة على المسكن وصل إلى نسبة 19.2%، لافتا إلى أن انفاق الأسرة على الطعام والشراب وصل إلى 31.1%.

وتابع أن الأسرة تنفق على التعليم بنسبة 5.7%، والصحة والخدمات والرعاية الصحية تنفق الأسرة 10%، وفى الترفيه تنفق الأسرة بنسبة 2.3%، مضيفا أن الاولوية الأولى للأسر المصرية هى للطعام والشراب ويليها المسكن وثم الخدمات الصحية ويليها التعليم وفى النهاية الترفيه.