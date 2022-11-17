ميانمار.. إطلاق سراح 700 سجين بينهم سفيرة بريطانية

قرر في ميانمار المجلس العسكري اطلاق سراح 700 من السجناء لدية.

ومن السجناء المزمع اطلاق سراحهم السفيرة البريطانية السابقة فيكي بومان والمستشار الاقتصادي الأسترالي شون تورنيل والصحافي الياباني تورو كوبوتا "سيطلق سراحهم بمناسبة العيد الوطني" للبلاد.

وكانت السلطات في ميانمار اعتقلت بومان التي شغلت منصب السفيرة من عام 2002 إلى 2006 مع زوجها في أغسطس لعدم تصريحها بأنها تعيش في عنوان مختلف عن العنوان المذكور في شهادة التسجيل للأجانب، وحكم عليهما بالسجن لمدة عام، كما سيطلق سراح زوجها الفنان البارز هتين لين أيضا.