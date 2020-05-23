ميانمار تقدم لمحكمة العدل الدولية تفاصيل اجراءاتها لحماية الروهينجا

تقدم ميانمار تقريرا لمحكمة العدل الدولية السبت يتضمن تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها لحماية أقلية الروهينجا من الإبادة الجماعية.

وأمرت المحكمة التابعة للأمم المتحدة في كانون ثان/يناير الماضي ميانمار بحماية الجماعة المسلمة على الأغلب في إطار “إجراءات مؤقتة” في بداية محاكمة من المتوقع أن تستمر سنوات.

كانت جامبيا قد اقامت الدعوى ضد ميانمار بعدما دفعت “عملية تطهير” عسكرية في 2017 أكثر من 730 ألف من الروهينجا إلى الفرار إلى بنجلاديش وسط تقارير واسعة النطاق عن قتل واغتصاب جماعي وتعذيب واضرام النيران عمدا في المنازل.

وتقول جماعات الروهينجا إن ميانمار تجاهلت أوامر محكمة العدل الدولية ومازال الجيش يرتكب أعمالا وحشية في ولاية راخين حيث يقاتل متمردي عرقية راخين.

وقال محمد ناوكيم، وهو ناشط من الروهينجا وموجود في بنغلاديش وكان قد فر من أعمال العنف في :2017 ” لم تتخذ ميانمار أي إجراء جاد لحماية الروهينجا”.وأضاف: “سوف يكذبون اليوم أمام المجتمع الدولي”.

ومن غير الواضح ما إذا كانت المحكمة سوف تنشر التقرير. (د ب أ)