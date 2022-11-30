ميدفيديف: الناتو منظمة إجرامية ينبغي حلها

وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف حلف شمال الأطلسي بأنه "منظمة إجرامية" ينبغي حلها.

ودعا ميدفيديف عبر قناته في تلغرام الحلف الذي "تشكل الدول الأعضاء فيه، حوالي 12% فقط من سكان العالم"، الى طلب الصفح من سكان الكرة الارضية بسبب ما فعله بهم.

وقال أن الناتو على ما يبدو "نسي ما فعله، في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تدبير انقلابات دول والإطاحة بزعماء دول شرعيين".

واضاف ميدفيديف ان الحلف وقيادته نسيت كذلك العدد الكبير للضحايا المدنيين الذين سيقطوا "بسبب عملياته وإمدادات الأسلحة لأنظمة متطرفة”.

وعلق على تصريح لأمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ بشأن الحفاظ على سيادة واستقلال أوكرانيا، قائلا ان الاخير لم يشر إلى وحدة أراضي هذا البلد "كما لو كان يفترض أنه سيفوز”.

وقبل عشرة ايام كتب مدفيديف عبر تلغرام قائلا إن العاصمة الأوكرانية كييف هي “مدينة روسية وستتم استعادتها أيضا”.

واوضح إن ذلك “يأتي في سياق الرد على التهديدات الأوكرانية باستعادة شبه جزيرة القرم”،

وتشن روسيا منذ شباط/فبرايرة الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، أسفرت عن فرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” ضدها.

واعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأربعاء، ان الاتحاد سيعمل مع الامم المتحدة على إنشاء محكمة حول جرائم حرب روسية محتملة في أوكرانيا.

وتصف روسيا حربها في أوكرانيا بأنها “عملية عسكرية خاصة” نافية استهداف المدنيين.