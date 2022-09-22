ميدفيديف: سندافع عن الاراضي التي اختارت الانفصال عن اوكرانيا

تمسكت روسيا على لسان نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، بما اعتبرته حقها في الدفاع عن الاقاليم التي اختارت الانفصال عن اوكرانيا سواءا من اجل الانضمام الى روسيا او الاستقلال الكامل

وقال المسؤول الروسي انه إنه لا مجال للتراجع عن إجراء الاستفتاء في دونباس بشأن الانضمام إلى روسيا وبلاده مستعدة للدفاع عن الأراضي التي تنضم لروسيا باستخدام جميع أسلحتها.

وكتب ميدفيديف على صفحته في تلغرام: "الغرب، بشكل عام، وجميع مواطني دول الناتو، بحاجة إلى فهم أن روسيا قد اختارت طريقها الخاص. لا عودة إلى الوراء".

وأعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوجانسك الشعبية، استقلالهما ولم تعترف بهما الا روسيا وسورية ، فيما تدعو اقاليم خيرسون وزابوريجيا لإجراء استفتاءات في غضون أيام قلائل