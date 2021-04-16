ميركل تأخذ اللقاح الاوربي المثير للجدل

تلقّت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الجمعة الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19، بعد أكثر من أسبوعين من توصية السلطات الألمانية باستخدامه حصراً للأشخاص البالغة أعمارهم 60 فما فوق.

وكانت ألمانيا قد قررت في 30 مارس الماضي، قصر استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما بسبب "تأثيرات جانبية نادرة لكنها خطيرة للغاية". جاء هذا القرار "بعد أخذ رأي طبي وتحليل المخاطر الفردية وتوعية دقيقة".

وحدث في ألمانيا 31 حالة تجلط وريدي جيبي، حسبما ذكر معهد باول إرليش المسؤول عن سلامة اللقاحات، وأشار المعهد إلى أن تسعاً من هذه الحالات انتهت بالوفاة.

وقالت الزعيمة البالغة 66 عاماً في تغريدة نشرها الناطق باسمها شتيفن زايبرت "من دواعي سروري أنني تلقيت أول تطعيم باستخدام أسترازينيكا اليوم. أشكر جميع المشاركين في حملة التطعيم وجميع من تلقوا اللقاحات. التطعيم مفتاح تجاوز الوباء".

تاثيرات جانبية لـ أسترازينيكا

كما أعلنت لجنة الخبراء الموجودة في معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات، أنها قررت هذه التوصية " بالأغلبية" بعد إجراء مشاورات مع خبراء خارجيين، وأوضحت أن أساس القرار هو البيانات المتاحة في الوقت الراهن عن ظهور " تأثيرات جانبية نادرة لكنها خطيرة للغاية لحالات الانضمام الخثاري"، وقالت إن هذه التأثيرات ظهرت في غالبيتها بين أشخاص قلت أعمارهم عن 60 عاما في فترة تتراوح بين 4 إلى 16 يوما بعد التطعيم.