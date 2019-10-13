ميركل تطالب أردوغان بوقف هجومه في سوريا فورا

طلب ميركل جاء خلال مكالمة هاتفية جرت بناء على طلب من أردوغان.

قالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية إن المستشارة أنجيلا ميركل طلبت من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مكالمة هاتفية الأحد ضرورة وقف العملية العسكرية التركية في شمال سوريا على الفور.

وقالت المتحدثة في بيان "المستشارة طلبت وقفا فوريا للعملية العسكرية".

وأشارت المتحدثة إلى أن المكالمة الهاتفية جرت بناء على طلب من أردوغان.

وتواجه تركيا تهديدات من الولايات المتحدة بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف التوغل بينما نددت جامعة الدول العربية بالعملية العسكرية وقالت ألمانيا وفرنسا، حليفتا أنقرة في حلف شمال الأطلسي، إنهما أوقفتا صادرات السلاح لتركيا.

وفي أحدث انتقاد يوجه للعملية العسكرية، عبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن "قلق بالغ" من الهجوم للرئيس التركي وقال إنه قد يؤدي لتدهور الوضع الإنساني ويقوض التقدم الذي تحقق في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية وحث على إنهاء العملية.

