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ميركل تنصح أوكرانيا بالتعقل إثر حادث السفن الثلاثة

ميركل تنصح أوكرانيا بالتعقل إثر حادث السفن الثلاثة
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