ميركل تنصح أوكرانيا بالتعقل إثر حادث السفن الثلاثة

مستشارة ألمانيا، أنغيلا ميركل

نصحت مستشارة ألمانيا، أنغيلا ميركل، أوكرانيا بالتعقل وإظهار"مقاربة ذكية" لحادث احتجاز 3 من سفنها اخترقت المياه الروسية في البحر الأسود، وقالت إن حل هذا الأمر لن يتحقق إلا بالحوار.

وقالت المستشارة الألمانية في افتتاح المنتدى الألماني الأوكراني الثالث في برلين اليوم الخميس: "أعتزم مناقشة هذا الموضوع مع الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) في قمة مجموعة العشرين. سنهتم بهذا، ومع ذلك، لدينا طلب من الجانب الأوكراني يتمثل بالتعقل والحفاظ على نهج ذكي. نحن نعلم أننا لا نستطيع أن نحل هذا الأمر بحكمة إلا من خلال المفاوضات مع بعضنا البعض، لأن الحل العسكري مستحيل".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد طلب الثلاثاء من ميركل إقناع كييف بعدم القيام بأي عمل "متهور"، وعبر.في مكالمة هاتفية معها عن "قلق بالغ بسبب قرار كييف فرض قانون الطوارئ" و"أمل أن تتمكن برلين من التأثير على السلطات الأوكرانية وإقناعها بعدم القيام بمزيد من الأعمال المتهورة".

وانتهكت يوم الأحد، 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية - بيرديانسك ونيكوبول ويانا كابو - حدود المياه الإقليمية للدولة الروسية، ودخلت منطقة مغلقة مؤقتا في المياه الإقليمية الروسية، وانتقلت من البحر الأسود إلى مضيق كيرتش وهي تقوم بمناورات خطيرة، ولم تستجب هذه السفن الحربية للنداءات التي أطلقها الجانب الروسي للخروج من مياهه الإقليمية، مما اضطر السلطات الروسية لاحتجاز السفن الأوكرانية و 24 بحارا كانوا على متنها، وأصيب ثلاثة بحارة أوكرانيين بجروح طفيفة.