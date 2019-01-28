ميركل: نعمل على منع اقتراب أي قوات ايرانية من الجولان

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل "حق إسرائيل الكامل" في الدفاع عن نفسها من خطر إيران، قائلة إن برلين تعمل على منع اقتراب أي قوات إيرانية من الجولان.

وذكرت ميركل، في حديث مع إذاعة "كان" الإسرائيلية أمس الأحد بمناسبة ذكرى إحياء محرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية، أن طهران تنتهج سياسات تشكل خطرا على تل أبيب، مشددة على أنه "من المهم والصحيح بالنسبة لإسرائيل تطبيق مصالحها الأمنية".

وفي معرض تعليقها على الغارات الإسرائيلية على سوريا، قالت المستشارة الألمانية: "يجب على إسرائيل الدفاع عن وجودها، والوضع في سوريا يشكل بالتأكيد خطرا عليها".

وتابعت: "لهذا السبب نعمل، مثلا ، على ضمان عدم ظهور أي قوات إيرانية على مقربة من الجولان"، مؤكدة أنها بحثت هذا الموضوع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واعترفت إسرائيل مؤخرا بشنها مئات الغارات على مواقع في سوريا، قالت إنها تابعة لإيران