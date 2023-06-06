ميشال عون يلتقي الأسد في دمشق بعد 14 عاما

وصل الرئيس اللبناني السابق ميشال عون إلى دمشق برفقة الوزير السابق بيار رفول من أجل لقاء الرئيس السوري بشار الأسد، بعد 14 عاما من آخر زيارة له قام بها إلى سوريا.

وأشارت وسائل إعلامية لبنانية إلى أن عون غادر لبنان في صباح اليوم الثلاثاء متوجها إلى سوريا، حيث في استقباله السفير السوري السابق علي عبدالكريم علي.

وتهدف الزيارة وفقا لقناة الجديد اللبنانية، إلى التأكيد على استمرار العلاقة وتموضع التيار الاستراتيجي، على أن الرئيس اللبناني بشرح مفصل للرئيس السوري رفضه انتخاب فرنجية لا علاقة له بهذا التموضع وللدلالة على خطورة التمسك بفرنجية على حساب الإجماع المسيحي.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس اللبناني صاحب عبارة: "نحن نريد أن ننسج أفضل العلاقات مع سوريا لكن شرط أن تبقى سوريا في سوريا ولبنان في لبنان".

وكان عون عاد إلى البلاد لينادي بأفضل العلاقات مع سوريا في أعقاب اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري وما تبعه من تطورات وتغيّرات أدت إلى الخروج السوري من لبنان، حيث بدأ التواصل بين عون والقيادة السورية الى أن توج بزيارة له إلى دمشق عام 2009 قبل الانتخابات النيابية.

فيما لم يقم عون وبعد انتخابه رئيسا في العام 2016، بأي زيارة إلى سوريا.